El castellà ja és la llengua predominant a Galícia, segons dades de l'IGE

L'ús del castellà ha superat el del gallec a Galícia, segons les dades actualitzades per l'Institut Gallec d'Estadística (IGE). Segons aquestes xifres, gairebé el 30 per cent de la població gallega declara parlar «sempre» en castellà, mentre que l'ús del gallec cau per sota del 24 per cent. Això reflecteix un canvi significatiu en les dinàmiques lingüístiques de la regió.

D'altra banda, el 52,94 per cent de la població opta per parlar sempre o majoritàriament en castellà, mentre que un 45 per cent ho fa en gallec. Aquest canvi és especialment notable entre els joves: el castellà s'ha convertit en la llengua majoritària entre els infants de 5 a 14 anys, mentre que el gallec «sempre» es manté com l'opció més habitual entre les persones de més edat, però sense ser majoritari.

Aquests resultats posen en evidència la tendència creixent de l'ús del castellà a Galícia i el declivi del gallec, fet que ha generat preocupació entre els defensors de la llengua gallega, que temen per la seva supervivència a llarg termini.