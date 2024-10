Condemnen les violentes càrregues policials contra els estudiants de Múrcia que protestaven contra les noves proves de selectivitat

La Confederació Estatal d'Associacions d'Estudiants (CANAE) ha condemnat aquest dissabte les violentes càrregues policials contra estudiants de segon de Batxillerat durant una concentració pacífica a les portes de la Conselleria d'Educació de la Regió de Múrcia. Els estudiants van protestar «per la incertesa i la nefasta gestió» al voltant de l'organització de les Proves d'Accés a la Universitat per part de l'administració autonòmica governada pel PP.



Segons CANAE, «és una situació absolutament inacceptable, de base, perquè els i les estudiants han començat el curs sense saber com seran examinats a les PAU -cal destacar que aquesta situació ve arrossegada, encara que enguany agreujada, des d'abans de la pandèmia-, i també en el desenvolupament d'unes protestes legítimes, justificades i pacífiques on desproporcionadament han intervingut els cossos policials antidisturbis».



En paraules del president de la Confederació, Antonio Amante, «si la situació continua com ara, en referència a la selectivitat, i si no s'esclareixen les responsabilitats i es produeixen les consegüents dimissions, abanderarem més protestes seguint l'esperit de la Regió de Múrcia».



En aquest sentit, CANAE exigeix a les administracions educatives que atenguin les reivindicacions i necessitats dels estudiants, que donin respostes i no mirin cap a un altre costat. «Després de mesos de negociacions per al disseny de la nova PAU, de comptar amb el sector estudiantil i les seves propostes durant tot el procés, és absolutament incomprensible aquesta reacció desproporcionada i inadmissible per part de l'Administració. Exigim que s'assumeixin responsabilitats i que aquest desastre se solucioni com més aviat millor», ha afirmat Amante.