Exigeixen a Educació que «deixi de discriminar els docents amb alguna discapacitat» i faciliti la seva integració als centres

El Sindicat Independent, Autònom i Unitari (SIAU) ha presentat a través del registre una bateria de demandes dirigides a la Conselleria d’Educació, exigint-li que posi fi a les discriminacions que, segon el sindiccat, pateix el col·lectiu de docents amb alguna discapacitat. A la manca de resposta efectiva per part de l’Administració a les legítimes demandes d’aquests mestres i professors, «s’hi afegeix la inoperància burocràtica i les traves en els procediments per sol·licitar el compliment dels drets ja reconeguts per distintes normatives. Drets que, si Educació no és capaç de posar en pràctica, queden en no res», han expressat des de SIAU.

Així, des del sindicat SIAU hen reclamat formalment a Conselleria que faciliti la mobilitat entre centres educatius dels docents amb discapacitat, d’acord amb la normativa estatal. «Poder fer feina a una destinació adaptada a les característiques dels docents amb aquests problemes de salut és vital per a ells; possibilitar-ho és un mandat legal per a l’Administració», han puntualitzat.

Per altra banda, també hen incidit en el fet que s’ha d’agilitzar el funcionament tant del Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) com de la mateixa Conselleria. Aquesta darrera, el sindicat explica que «sovint, és massa rígida i inflexible en els seus procediments per a atorgar i executar el compliment dels drets dels treballadors amb discapacitat. Les persones que es veuen obligades a recórrer-hi no poden veure retallats els seus drets per un funcionament o una aplicació de la normativa massa encorsetada».

En aquest mateix sentit, SIAU reclama a Conselleria que introdueixi comissions de serveis per raons de salut dels mateixos docents (fet que ja es fa quan, per exemple, els treballadors han de tenir cura de familiars), així com també que s’incorporin 3 hores de compensació d’hores lectives (CHL) per a aquests docents, així com la flexibilització dels permisos i llicències per a la cura de familiars.

Per tot això, el sindicat ha conclòs demanant a l’Administració «que elabori una normativa autonòmica pròpia i unitària que concreti i posi en pràctica tot aquest conjunt de drets per als docents amb discapacitat que, sent de justícia, fa massa temps que s’han postergat per deixadesa d’Educació. És aquesta Conselleria qui ha d’actuar de manera proactiva en garantir els esmentats drets dels docents afectats, i no aquests darrers qui hagin de batallar en el nus gordià administratiu».