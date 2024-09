El Govern espanyol se'n va al G20 a «reafirmar» la seva aposta per un «turisme més sostenible i social»

El ministre espanyol d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, assistirà aquesta setmana a la reunió de ministres de Turisme del G20, que se celebrarà a la ciutat de Belèm els dies 20 i 21 de setembre. La intenció de l'executiu espanyol és «reafirmar el compromís d'Espanya amb un model turístic més sostenible i social».

Concretament, Espanya participarà com a país convidat i es presentarà com una «referència del sector del turisme a nivell internacional». Hereu defensarà l'estratègia turística espanyola, que segons s'abanderen des del Govern espanyol, «prioritza la sostenibilitat en les seves tres dimensions, posant especial èmfasi en la vertent social, amb l'objectiu de centrar les polítiques públiques en les persones, tant ciutadans com treballadors del sector». A més, Hereu participarà en taules rodones i debats organitzats per l'ONU Turisme i el World Travel and Tourism Council (WTTC).