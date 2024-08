La fiscalia de delictes d'odi demana que els usuaris de xarxes socials hagin d'estar identificats

Arran del cas del nin assassinat a Mocejón, Toledo, on les xarxes socials s'han omplert de missatges falsos per acusar un jove migrant de ser l'autor, la fiscalia especialitzada en delictes d'odi defensa la implantació de noves mesures per acabar amb els perfils anònims a les xarxes socials. El fiscal de la sala dedicada a delictes d'odi i discriminació, Miguel Ángel Aguilar, també ha proposat en una entrevista a la Cadena SER canviar el Codi Penal per prohibir l'accés a xarxes als condemnats per delictes d'odi.



El fiscal ha defensat que tots els usuaris hagin d'estar identificats, ja que l'anonimat, a banda de donar impunitat a alguns discursos d'odi o discriminatoris, també complica molt les investigacions policials.