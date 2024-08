Puigdemont, des de Barcelona: «Encara som aquí. No tenim dret a renunciar»

Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya destituït pel 155, ha tornat a Barcelona aquest dijous després de 7 anys d'exili. En un acte multitudinari a l'Arc de Triomf s'ha dirigit a la ciutadania en els minuts previs abans que comenci la sessió d'investidura de Salvador Illa.



«Han convertit el ser català en una cosa sospitosa. En aquests 7 anys la repressió ha fet molts estralls i en continuarà fent mentre no s'aturi la politització de la justícia, mentre es permeti que VOX exerceixi d'acusació particular per perseguir dissidents polítics».



«Malgrat dels seus esforços, avui he vingut aquí per recordar-los que encara som aquí. No tenim dret a renunciar. El dret a l'autodeterminació pertany als pobles, el dret del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur».



Puigdemont ha posat en dubte la credibilitat de la democràcia espanyola: «2,3 milions de persones van votar ara farà 7 anys, d'aquella victòria en va sorgir una repressió ferotge que ha afectat a les nostres vides i a les nostres institucions».



Ha conclòs el seu discurs al crit de «Visca Catalunya lliure», acompanyat dels aplaudiments del públic que a continuació han fet camí amb Puigdemont cap a les portes del Parlament.