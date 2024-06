L'Estat espanyol s’afegeix a la demanda per genocidi contra Israel al Tribunal Internacional de Justícia

El ministre d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha anunciat que l'Estat espanyol se sumarà a la demanda presentada per Sud-àfrica davant el Tribunal Internacional de Justícia (TIJ) contra Israel per violació de la Convenció contra el Genocidi per la seva ofensiva militar a Gaza.

Cal recordar que fa uns dies el TIJ va ordenar al govern israelià que aturés l’ofensiva a Rafah, al sud de Gaza, i que reobrís el pas fronterer amb Egipte perquè hi entrés ajuda humanitària, cosa que no ha passat.

«Espanya intervindrà en el procediment del Tribunal Internacional de Justícia iniciat per Sud-àfrica davant la situació a Gaza», ha anunciat el ministre en una roda de premsa convocada de forma urgent a primera hora d'aquest dijous, explicant que el Govern espanyol porta valorant la qüestió «moltes setmanes».

«Hem decidit fer aquest pas després dels esdeveniments dels darrers dies en què veiem que les mesures cautelars del Tribunal Internacional de Justícia estan molt lluny de complir-se», ha explicat, en referència al fet que Israel no ha frenat la seva ofensiva contra Rafah, incidint que les mesures cautelars «són de compliment obligat per a totes les parts».

El cap de la diplomàcia ha recalcat que l'únic objectiu del Govern espanyol en sumar-se a la iniciativa de Sud-àfrica és «posar fi a la guerra i començar a avançar en l'aplicació de la solució de dos Estats que és l'única garantia per assolir la pau i la seguretat per a palestins i israelians i per a tota la regió».