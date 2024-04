EH Bildu aconsegueix els millors resultats de la seva història i empata en escons amb el PNB

Resultat inèdit a les eleccions basques aquest diumenge: L'auge de l'independentisme d'esquerres ha igualat el PNB per primer pic en la història. EH Bildu, representats per Pello Otxandiano, ha aconseguit sis escons més al Parlament, passant dels 21 als 27. La formació independentista ha sumat més de 340.000 suports quan el seu millor resultat estava en 277.000 el 2012. El PNB, en canvi, ha baixat de 31 a 27, cosa que ha permés aquest empat entre les dues forces més potents en l'actualitat al País Basc.

Com ja s'esperava, el PNB haurà de pactar amb el PSE (12 escons) per a poder governar. Així, la suma PNB-PSE aconseguiria retenir la majoria absoluta (39 escons quan en necessitava 38), i Imanol Pradales (PNB) serà lehendakari.

Per una altra banda, el PP ha experimentat una pujada en percentatge respecte al 2020 però probablement serà irrellevant al nou parlament amb 7 escons. Pel que fa a VOX i Sumar, ambdues formacions han aconseguit 1 escó: L'extrema dreta manté el que tenia i Sumar entra per primera vegada al Parlament basc. La divisió entre Sumar i Podem ha ocasionat que Elkarrekin Podem es quedi fora representació. Cal tenir present que, malgrat tenir més vots que VOX al conjunt del país, Podem no entra al Parlament basc.