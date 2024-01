Iberia negocia amb els sindicats un pacte per al 'handling'

Iberia continuarà negociant amb els sindicats aquest dimecres una solució per al 'handling'. A la reunió d'ahir es van produir alguns avanços, però no es va arribar a tancar cap acord. Avui mateix finalitza la pròrroga donada per Aena per a la contractació de serveis de 'handling' per part de les aerolínies davant el conflicte entre Ibèria i els sindicats.

Segons han informat fonts d'UGT, a la reunió d'ahir, Iberia va garantir el manteniment de les condicions de les persones de la nova empresa que ha proposat crear en aspectes com la progressió, antiguitat, vacances i bitllets, tal com està recollit actualment al conveni. Les mateixes fonts han indicat que queden per concretar aspectes relatius a la retribució flexible i al fons solidari.

«En resum, un treballador actual d'Iberia tindria garantides aquestes condicions a la nova empresa, com si seguís a Iberia. L'empresa manté aquesta oferta sempre que hi entrin tots els aeroports», apunta UGT, que ha demanat a Iberia que valori la possibilitat de començar amb la creació d'una empresa amb només 8 aeroports, per incloure-hi posteriorment els aeroports els treballadors dels quals ho acceptessin.

El concurs de serveis de 'handling' d'Aena es va resoldre el passat 26 de setembre i el termini perquè les aerolínies presentessin els acords de contractació d'aquests serveis acabava, inicialment, divendres passat 12 de gener.

En aquest concurs, Iberia va aconseguir la llicència de 29 aeroports: Bilbao, Màlaga, Alacant, Palma, Eivissa, Barcelona, Las Palmas i Tenerife Sud.

Una vegada finalitzat aquest termini el 17 de gener, s'iniciarà un procés de transició en el qual les companyies adjudicatàries del concurs hauran de gestionar empleats i equips per a poder començar a operar als aeroports on tenen llicència.

Després de dues convocatòries de vaga que finalment no es van dur a terme i una convocatòria exitosa entre el 5 i el 8 de gener -que va provocar la cancel·lació de 444 vols d'Iberia, nombrosos retards i una altra sèrie de problemes amb l'equipatge- els sindicats i la companyia continuen negociant per a trobar una solució que els afavoreixi a tots dos. L'última reunió convocada per a això és aquest mateix dimecres.

L'aerolínia va fer pública una proposta que passa per la creació d'una nova societat, participada al 100% per IAG que absorbiria a tots els treballadors d'Iberia Airport Services, excepte aquells que estan dins de la subrogació obligatòria, és a dir, que presten serveis a tercers.

Dins d'aquesta nova empresa es posaria en marxa un pla de viabilitat que contempla la baixa voluntària de 1.727 treballadors, entre baixes incentivades per a treballadors de menys de cinquanta-sis anys i prejubilacions per als majors, una «petició reiterada dels sindicats». No obstant això, la companyia ha remarcat que aquestes sortides no suposarien una reducció de la plantilla.