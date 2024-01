Denuncien que les dones assassinades per violència masclista són el doble del que diuen les xifres oficials

Un centenar de persones, segons la Delegació del Govern espanyol a Madrid, han participat aquest diumenge en la concentració convocada per l'anomenada 'Compaña Feminista' davant del Ministeri d'Igualtat per denunciar que hi ha més casos de violència masclista que els recollits en les llistes oficials.

«Gairebé el 50 per cent de les dones assassinades pel fet de ser-ho no estan en la llista oficial i, per tant, no es comptabilitzen», ha denunciat, en declaracions als mitjans, una de les portaveus de la Compaña Feminista durant la protesta.

En la cita, a la qual les convocants han acudit uniformades de blanc i amb una màscara del mateix color, la portaveu ha advertit que no són 55 les dones mortes per violència masclista en el 2023, com recull l'estadística de la Delegació del Govern espanyol contra la violència de Gènere del Ministeri d'Igualtat, i ha elevat la xifra a 100, com indica el portal feminicidio.net. Així, s'han pogut veure en el lloc cartells amb els noms de les 100 víctimes i una pancarta amb el lema '100 dones assassinades en 2023. #Niunamás #Bastaya'.

En aquesta línia, la portaveu ha subratllat que la principal reivindicació del grup és que es comptabilitzi a totes les dones assassinades per violència masclista «i no tan sols a les víctimes assassinades per les seves parelles o exparelles».

En concret, ha criticat que moltes de les dones que no surten en les llistes oficials són dones prostituïdes. «Entre les dones que no estan en les llistes oficials hi ha dones prostituïdes. Moltes vegades ni tan sols se sap qui és, no tenen ni el nom. Aquestes dones també són assassinades pel fet de ser dones. Necessitam que totes elles es comptabilitzin i que els seus familiars tenguin accés als drets als quals tenen les víctimes oficials», ha afirmat.

En aquest sentit, ha exigit més responsabilitats als ministeris implicats en la lluita contra la violència masclista perquè es millori el Sistema VioGén i que es formi millor als jutges. «No podem continuar consistint que algunes de les dones que podien haver-se evitat les seves morts, hagin aparegut mortes fins i tot després d'haver denunciat», ha postil·lat.

Així mateix, la portaveu, qui ha lamentat que en comptabilitzar-se totes les xifres la violència masclista «sembla més lleu del que és», ha demanat a la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, que prioritzi en l'agenda feminista la lluita contra la violència masclista i que es convoquin gabinets de crisis «cada vegada que hi ha una dona assassinada». «Sembla que són un número més», ha denunciat.

Aquesta ha estat la segona acció del grup, que va organitzar una marxa fúnebre i silenciosa durant la manifestació del 25 de novembre, el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, també a Madrid.

La Compaña Feminista va sorgir a través de les xarxes socials quan un grup de dones es va organitzar per a fer visible la violència masclista i exigir que la lluita contra aquesta es prioritzi en l'agenda feminista.