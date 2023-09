Per primera vegada un jutjat espanyol pren declaració a una víctima de tortures durant la dictadura franquista

Per primera vegada en la història, un jutjat espanyol pren declaració a una víctima de tortures durant la dictadura franquista. Després de la suspensió de les declaracions el 14 de juliol, divendres passat el Jutjat d'Instrucció número 50 de Madrid ha pres declaració a Julio Pacheco Yepes, com a conseqüència de les tortures que va patir l'agost de 1975 a la Direcció General de Seguretat a Madrid, en què varen participar diferents membres de la Brigada Polític-Social, la policia política durant la dictadura. També s'ha pres declaració a Rosa García, en la seva condició de testimoni i en relació amb les tortures patides per Julio Pacheco.

El 12 de maig de 2023, la jutgessa titular del Jutjat d'Instrucció número 50 de Madrid, Ana María Iguácel Pérez admetia a tràmit la querella criminal presentada per Julio Pacheco i assenyalava el 14 de juliol com a data per prendre declaració al querellant ia la testimoni. Aquest dia en el moment en què s'havia de prendre la declaració, el jutge de reforç que havia estat assignat al jutjat, Fernando Muñoz Leal, va decidir suspendre aquestes declaracions sense avís previ, oferint com a única explicació que havia de reexaminar la causa.

No obstant això, el passat divendres, les declaracions es varen desenvolupar amb normalitat durant dues hores, i varen aportar dades i informació els declarants sobre els fets que varen ser objecte de denúncia davant del jutjat. L'equip jurídic va valorar positivament que «totes les preguntes han anat dirigides a aclarir els fets i continuar amb la investigació». Durant la declaració han estat present la jutgessa titular del jutjat Instrucció número 50 i la fiscalia.

El querellant, Julio Pacheco, està molt satisfet amb la seva declaració destacant la rellevància que té el fet que per fi un jutjat prengui declaració, en el marc d'un procés penal, a una persona que va patir greus vulneracions punibles de drets humans durant la dictadura franquista. «Crec que el procés continuarà. Començam a trencar el mur del silenci i d'impunitat que tenim», ha remarcat.

Des de CEAQUA, Amnistia Internacional, Irídia i Sira han volgut destacar que aquesta és la primera vegada que un jutjat espanyol pren declaració a una víctima de tortures durant el franquisme, en un context de crims contra la humanitat, i aquest fet és «tan important com excepcional». Hem de recordar que més de cent querelles en què es denunciaven crims contra la humanitat, crims franquistes, han estat arxivades, algunes amb posterioritat que es promulgués la vigent Llei de Memòria Democràtica.