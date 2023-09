Yolanda Díaz es reuneix amb Puigdemont a Brussel·les «per caminar cap a un país plurinacional»

Yolanda Diaz i Jaume Asens han viatjat aquest dilluns a Brussel·les, en representació de la formació política Sumar, per debatre amb Carles Puigdemont i Toni Comín sobre el suport de Junts en la investidura al Congrés.

La líder de Sumar ha assegurat que «el diàleg és un mètode i un compromís per a impulsar avanços socials i per a caminar cap a un país plurinacional on la política sigui el centre de les solucions». Per la seva banda, Asens ha defensat que ha estat «un orgull» acompanyar a Díaz en aquesta trobada, i que «només des del diàleg i reconeixement mutu podrem obrir una nova etapa d'entesa i solucions».

L'expresident català ha d'exposar aquest dimarts les condicions del seu partit per donar suport a Pedro Sánchez en la presidència. Puigdemont ha subratllat que la trobada amb Sumar «és part de la normalitat democràtica a la Unió Europea. Dialogar i mantenir relacions polítiques entre formacions de diferents ideologies no hauria de ser cap sorpresa, ni cap excepcionalitat».