Pedro Sánchez promet per enèsima vegada l'oficialitat del català a Europa

El president en funcions del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tornat a prometre que promourà l’ús del català, l’èuscar i el gallec a les institucions europees, tot aprofitant la presidència espanyola de la Unió Europea.

El dirigent del PSOE ha fet aquest anunci en una reunió al congrés espanyol, on ha reaparegut després de les seves vacances, per a fer costat als diputats i senadors socialistes.

«Hem de veure en les llengües cooficials el que realment són, un actiu de la nostra societat. Espanya parla en castellà, però Espanya també parla en català, en èuscar i en gallec. Per tant, el nostre deure és consolidar espais de representació, d’ús i de coneixement de les llengües d’Espanya», ha declarat.

Cal recordar que el govern de Pedro Sánchez, en un acord de la taula de diàleg, ja es va comprometre a treballar perquè el català sigui oficial al Parlament Europeu. Tanmateix, un any després, no s’ha aconseguit cap avanç en aquest sentit, fins i tot hi ha posat traves. Així mateix, recentment, la Unió Europea ha reconegut que cap govern espanyol, tot i els compromisos anteriors de José Luis Rodríguez Zapatero, no ha demanat l’oficialitat del català a les institucions europees.