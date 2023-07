Crida a fer viral un missatge a favor de la Cultura: #StopCensura

Davant els diversos casos de censura a expressions artístiques i culturals que s'han produït a diversos punts de l'Estat com a conseqüència de l'accés a les administracions públiques de nous càrrecs públics del PP i VOX, el món de la cultura pulsa aquests dies una campanya de protesta.

'Sense Cultura no hi ha Democràcia' és el lema que aquests dies s'escampa per les xarxes virtuals. El hashtag escollit és #StopCensura.

El missatge que corr per les xarxes és: «Les i els professionals del món de la cultura volem denunciar el retorn de la censura que està atemptant contra la llibertat d’expressió, un dret consolidat socialment i democràticament en la nostra Constitució. Exigim la protecció dels nostres drets fonamentals perquè sense CULTURA no hi ha democràcia.»