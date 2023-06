La Felgtbi+ i Ben Amics reclamen «un vot progressista i amb orgull» per assegurar els drets del col·lectiu

La Federació Estatal LGTBI+ (Felgtbi+) ha comparegut en roda de premsa aquest dimarts a la seu de l'associació Ben Amics per reclamar «un vot progressista i amb orgull» per les pròximes eleccions generals del 23 de juliol.

El vicepresident de la Felgtbi+, Mané Fernández, ha reivindicat la importància de les mobilitzacions del Dia de l'Orgull com a «eina política».

Pel que fa als resultats de la dreta en les darreres eleccions, Fernández ha reconegut que «ens ha passat per damunt un tsunami a nivell autonòmic, i la Felgtbi+ està pendent del que pugui passar amb les legislacions autonòmiques però també amb la llei estatal, que apuntala les lleis de les autonomies i permet que dues comunitats que no tenien normatives en aquest sentit, com Astúries i Castella i Lleó, puguin tenir drets», ha ressaltat el representant de l'organització.

En relació amb la intenció de Feijóo de derogar la Llei Trans, el vicepresident de Felgtbi+ ha explicat que «pot ser que en lloc de derogar-la es deixi d'implementar, que a la pràctica seria el mateix, ja que aquesta llei que ha costat tant aconseguir que s'aprovi, necessita el seu pressupost i implementació, com la resta de les polítiques LGTBI+ a nivell autonòmic», ha destacat.

El president de Ben Amics, Víctor Robles, ha assenyalat que des de l'organització es mantenen «a l'expectativa i a l'espera» pels possibles pactes que pugui fer Prohens amb Vox, perquè «exigiran que no es faci ni un pas enrere en la defensa dels drets LGTBI+, després de l'onada reaccionària del 28M».