La justícia imputa els humoristes de l''Està Passant' i les xarxes socials s'umplen de solidaritat

Els humoristes Judit Martín, Toni Soler i Jair Domínguez han estat imputats pel jutjat número 5 de Sant Feliu de Llobregat. Així ho ha avançat elDiario.es després que Advocats Cristians presentàs a principis d'abril una demanda denunciant la paròdia que van fer de la Mare de Déu del Rocío al programa Està Passant de TV3.

Els denunciants al·legaven que algunes frases del gag eren vexatòries i ofensives, especialment les de contingut sexual, i recordaven que l'article 525.1 del Codi Penal espanyol castiga qui, «per ofendre els sentiments dels membres d'una confessió religiosa, facin públicament, de paraula, per escrit o mitjançant qualsevol mena de document, escarni dels seus dogmes, creences, ritus o cerimònies, o vexin, també públicament, els qui els professen o practiquen».

El primer a reaccionar ha estat Jair Domínguez, qui a través del seu compte de Twitter ha assegurat que no pensa gastar benzina per anar a declarar el dia 27 d'octubre i que, per tant, l'«hauran de dur amb cotxe patrulla».

M'hi hauran de dur amb cotxe patrulla perquè no penso gastar benzina per anar a declarar. https://t.co/86bGRCZRJO — Jair Dominguez (@sempresaludava) May 24, 2023

Toni Soler, Eulàlia Reguant i Vicent Pallardó, entre altres, també han mostrat el seu rebuig a la decisió de la jutge.

Quina celeritat... Tot el suport a la @JuditMartinD, al @sempresaludava, en Toni Soler i tot l'equip de l'@estapassanttv3. https://t.co/UhvTggTeHQ — Eulàlia Reguant Cura (@aramateix) May 24, 2023

Des del País Valencià tot el meu suport al Toni Soler, Jair Domínguez i Judit Martín! Independència Unilateral del Principat i Unificació Nacional dels Països Catalans! https://t.co/1pFKDhgN5U — Vicent Pallardó (@vicent_pallardo) May 24, 2023

Vagi per endavant el meu ple suport en ambdós casos, però a @tv3cat se li ha notat una mica la seva doble vara erki de mesurar donant tot el suport al Toni Soler però fent fora al Manel Vidal per fer un gag contra els socialistes llur fiscalia ens titlla ara de terroristes. — ushi💛#masovera cotarelitzada (@ushiusb) April 13, 2023

Ara no els cremen per heretgia com feia el Tribunal de la Santa Inquisició. Però un altre tribunal els crida a declarar.#SpainIsAFascistState https://t.co/eKm2hST2E4 — Sergi Bernal (@Sergi_Bernal) May 24, 2023