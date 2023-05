Compromís denuncia que el «supremacisme lingüístic» de l'Estat espanyol impedeix que la retolació de senyals de trànsit sigui en català

Els vots contraris de PSOE, PP i PNB han impedit que aquest dimecres prosperàs al Senat espanyol la Proposició de Llei de modificació del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, que reclamava la possibilitat que els ajuntaments de zones bilingües puguin mantenir senyals de trànsit escrits en català.

El senador valencià Carles Mulet ha denunciat que es tracta d'una mostra més del supremacisme lingüístic que es viu a l'Estat espanyol, «on normes estatals entren en col·lisió amb legislació autonòmica o drets bàsics. Els valencians optem per l'ús de la nostra llengua des de les institucions, per l'especial respecte i protecció que necessiten aquestes llengües en àrees de predomini lingüístic valencià, cosa així establida en la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià vigent des de 1983», ha recordat.

El senador de Compromís ha lamentat «aquesta intromissió de la legislació de trànsit en les competències autonòmiques en defensa de la normalització lingüística». Mulet ha insistit que els pictogrames són prou explicatius «per algú que ha obtingut el permís de conduir, qualsevol pararia o no estacionaria davant un d'aquests senyals, de manera que argumentar no entendre el significat no sembla raonable perquè són generals els dibuixos o pictogrames en els reglaments de circulació dels diferents estats».

El senador ha fet èmfasi en el fet que «el mateix Tribunal Constitucional ha indicat que és inherent a la cooficialitat el que, en els territoris on existeixi, la utilització d'una llengua o altra per qualsevol dels poders públics en ells radicats tingui en principi la mateixa validesa jurídica». El Tribunal Suprem ha de decidir en les pròximes setmanes el recurs presentat, perquè com ha explicat Mulet, «no s'entén la imposició del castellà si totes dues llengües són oficials en el nostre territori».

Des de la coalició política Compromís han explicat que aquesta iniciativa prové de l'any 2018, quan la població de Bellreguard, situada a la Safor del País Valencià, es va concentrar per a reclamar el manteniment dels senyals de trànsit en la llengua autòctona.