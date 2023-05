Vidal (MÉS) convida Pedro Sánchez a constatar els preus abusius de l'habitatge durant la seva visita a Palma

El senador per les Balears, Vicenç Vidal, de MÉS per Mallorca, ha intervengut al Ple per plantejar-li al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, quin paper està duent a terme l'Estat espanyol davant «la greu problemàtica d'habitatge» que es pateix a les Balears.

Vidal ha retret a Sánchez que «les Balears a Espanya només existeixen per precampanya i campanya». El senador ha recomanat al president espanyol que en la visita a Palma que té prevista per aquest dimecres «visiti una immobiliària i constati que per a comprar un pis de 80 metres a la capital mallorquina es necessita el sou íntegre d'un president d'estat durant quatre anys, o el sou íntegre d'un ciutadà mitjà de les Balears durant 12 anys».

Així mateix, el senador de la formació ecosobiranista ha insistit que «l'anunci dels 50.000 habitatges de la Sareb fet per la Moncloa només afecta 120 habitatges de les Balears» i ha recordat que «el Govern espanyol va vetar l'esmena de MÉS que reclamava que els béns i patrimoni alienats dels ministeris de Defensa i Interior passessin a ser habitatge protegit».

Vidal, en aquest sentit, ha denunciat «el doble discurs del PSOE», que és diferent a les Balears que a Madrid. El senador ha tancat la seva intervenció recordant a Sánchez que en el marc de la llei estatal d'habitatge «ha votat en contra de les esmenes de MÉS que fan referència a crear una comissió que reguli la prohibició de compra per part de no residents i la supressió de l'anomenada 'Golden Visa'».