Clara Ponsatí torna a Catalunya amb una ordre de detenció en vigor

L'exconsellera d'Educació de la Generalitat de Catalunya ha tornat aquest dimarts al Principat travessant la frontera francoespanyola, segons ha avançat l'agència ACN.

Ponsatí té en vigor una ordre de detenció per delicte de desobediència en el marc de l'organització del referèndum de l'1 d'octubre de 2017. Amb la recent reformulació de la causa del 'procés' al Suprem, aquest delicte no comporta penes de presó.

L'eurodiputada, que té immunitat europarlamentària cautelar, ha explicat que oferirà una roda de premsa en les hores vinents per explicar el seu retorn des de Bèlgica.

Ponsatí ha declarat que: «Sóc eurodiputada, i tinc immunitat en tota la unió. Només a Espanya aquesta immunitat no se'm reconeix a mi i als meus companys d'exili, i a més Llarena no és el jutge competent. Si em detenen hauran d'atendre's a les conseqüències, com sempre havia passat a Europa. Continuaré exercint d'eurodiputada i esgotaré totes les vies legals per a continuar exercint els meus drets polítics.»