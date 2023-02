La ministra de Sanitat reivindica la «diversitat lingüística» i acusa el PP d'alinear-se amb Vox en el seu posicionament contra el requisit del català a la sanitat de les Balears

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha acusat el Partit Popular d'alinear-se amb Vox en les crítiques al requisit del català per als sanitaris de les Balears i ha defensat «la diversitat lingüística d'Espanya i el compliment de la Constitució i dels Estatuts d'Autonomia».

Darias ha donat resposta a la senadora del PP María Salom, qui ha criticat els governs de Pedro Sánchez i Francina Armengol, en la sessió de control del Senat al govern espanyol, on ha afirmat que l'executiu s'encarrega de «que es presti una atenció de qualitat en tots els territoris, tinguin el color del Govern que tinguin, fins i tot quan els governa el Partit Popular», i ha acusat el PP de no interessar-se «per la salut de la gent i per millorar la seva vida».

Per la seva banda, Salom ha acusat Armengol de «no tenir paraula» i de canviar de criteri en funció «de la seva conveniència política, igual que Pedro Sánchez». La senadora del PP ha assegurat que des del seu partit «no faran de la llengua una batalla».

Salom ha categoritzat de «trava» exigir als sanitaris el coneixement del català, i ha remarcat la manera en la qual «els socis independentistes del Govern s'enfaden i les entitats nacionalistes i independentistes comencen a posar en marxa la seva torba» per fer canviar Armengol de criteri.