Quatre assassinats masclistes en menys de 48 hores a l'Estat espanyol

Aquest dilluns la Guàrdia Civil ha detingut un home de 44 anys a Adeje, Tenerife, acusat d'haver matat a ganivetades la seva exdona i d'haver ferit a un dels fills quan aquest va sortir en defensa de la mare.

Aquest és el quart cas d'assassinat masclista del qual es té constància des que ha començat l'any. El passat diumenge, al Port de Santa Maria, Cadis, la policia va detenir un home que va confessar haver matat d'un tret la seva parella, una dona de 46 anys. A Piedrabuena, Ciudad Real, un altre home hauria matat amb una arma blanca la dona amb qui vivia, de 24 anys. I a Roquetas de Mar, Almeria, la Guàrdia Civil ha detingut un home, amb antecedents de violència masclista, per haver estrangulat a una dona després de mantenir sexe amb ella al seu domicili.

La delegació del Govern espanyol contra la Violència de Gènere ha comunicat que, si es confirmen aquests casos després de fer la recollida de dades pertinent, les dones assassinades per violència de gènere des de 2003 —l'any en què es van començar a comptabilitzar— ascendiria a 1.186.

Per la seva part, Irene Montero, ministra d'Igualtat, ha reivindicat educació, prevenció i feminisme com a fórmula per acabar amb el masclisme perquè no hi hagi «ni una menys».