'Horitzó Joan Fuster', un cap de setmana d’actes commemoratius a Castelló de la Plana en memòria de l’autor valencià

El pròxim 17 i 18 de desembre se celebrarà 'Horitzó Joan Fuster', una sèrie d'actes organitzats per l’ANC, Decidim i Sobiranistes de Mallorca, que se centraran en els eixos d'unió entre els territoris catalanoparlants i en els quals es preveu la participació de les principals entitats sobiranistes. La Sala la Bohemia, de Castelló de la Plana, en serà el punt de trobada.

Els actes començaran amb una taula rodona centrada en l'estratègia cap a la independència de les nacions catalanoparlants, amb la participació de la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Dolors Feliu, la coordinadora de Decidim País Valencià, Zahia Guidoum, i una representació de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca. Tot seguit s'organitzarà una altra taula, aquesta vegada sobre la llengua, amb Gerard Furest, filòleg, la sindicalista i activista per la llengua Alexandra Uso, presidenta d'Escola Valenciana, i Neus Sànchez, professora i activista.

La manifestació en honor a Joan Fuster 'Una llengua per guanyar' serà dissabte a les 17.30 hores, i a continuació donarà pas a un concert amb artistes com Parint Versos, Al Tall i la Unió Musical del Grau, Lola Bou i Manel Brancal, entre altres. Diumenge tindrà lloc l'última taula rodona, on es plasmarà la memòria de l'escriptor amb una mirada cap al futur, per establir l'existència d'un marc nacional compartit.