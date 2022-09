PIMEM valora positivament la nova rebaixa fiscal del Govern de l'Estat

PIMEM ha valorat positivament el paquet de mesures adoptat per l'executiu de Pedro Sánchez per dos criteris. El primer és que la patronal mallorquina entén que és una bona mesura perquè els autònoms que, en el cas de les Balears, és un col·lectiu petit que en moltes ocasions són empreses d'entre un i cinc treballadors i que són els principals perjudicats dels efectes adversos de l'economia, com la inflació o la pujada d'interès. Segons el president de PIMEM, Jordi Mora, «es tracta que tot el teixit empresarial es mantengui i pugui encarar amb la màxima fortalesa aquests pròxims mesos d'hivern i que es preveuen durs».

El segon aspecte que la patronal valora com a positiu és el que fa referència a les Pimes que factures menys d'un milió d'euros. PIMEM veu amb bons ulls que l'impost de societats es redueixi fins al 23 per cent, dos punts menys. Per la Federació és un criteri fonamental i de justícia. Mora recorda que «les grans empreses que solen aprofitar-se de bonificacions fiscals, entre altres coses, solen pagar demitjana entre el 15 i el 17 per cent mentre que les Pimes arriben a pagar el 25 per cent, totalment injust».

Per la seva banda, el president d'UATAE (Unió d'Associacions de Treballadors Autònoms i Emprenedors), Jeroni Valcaneras ha assegurat que «la proposta és positiva i pensam que ajudarà a salvar el màxim nombre d'empreses i autònoms, ja que arriba en un oment d'extrema necessitat». Valcaneras ha mostrat també el seu escepticisme assegurant que «cal veure com acabarà sent redactat i quina aplicació final tendrà a l'hora de la veritat».