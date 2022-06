[VÍDEO] Samantha Hudson, reconeguda per la seva tasca de visibilització i defensa dels drets LGTBI

Samantha Hudson és una de les premiades pel Ministeri espanyol d'Igualtat amb el Reconeixement Arc de Sant Martí 'Orgull de País', juntament amb el cineasta Pedro Almodóvar i la cómica Carolina Iglesias. Aquest premi vol reconèixer la tasca de diferents personalitats de visibilitzar i defensar els drets LGTBI.

La cantant, en el seu discurs, ha reivindicat la lluita LGTBI, criticant la manca de visibilització del col·lectiu i l'auge de l'extrema dreta que ataca a aquells «més vulnerables». «Em sembla una vergonya parlar del queer com una moda, ja que no hi ha més tendència que la normativitat i la intolerància», ha dit.

«Si ocup els espais que ocup és perquè desgraciadament encara no se'ns concedeixen prou espais des dels mitjans convencionals», ha denunciat. Hudson ha volgut visibilitzar, una vegada més, tota la feina que queda per fer en favor del col·lectiu LGTBI.

Recuerdo con mucho cariño el discurso de graduación que di en mi instituto.Hoy he vuelto a dar un discurso, esta vez con motivo del reconocimiento al trabajo por la visibilidad que me ha dado el Ministerio de Igualdad. Me alegra ver que después de tantos años sigo siendo la misma pic.twitter.com/TQRrIBGtWV — Samantha Hudson (@badbixsamantha) June 27, 2022

A més a més, fent referència a la ultradreta, ha recalcat que «Franco ha mort, però malauradament el feixisme continua viu». «La ultradreta ens està menjant terreny, però esper que tinguin en compte que nosaltres tenim pensat continuar existint», ha advertit.

Finalment, ha conclòs el discurs recalcant que «per molt que s'esforcin a difondre i propagar ideologies que ens denigren i violenten, nosaltres ens esforçarem per ocupar espais, envair el que és públic i a fer-li saber a tothom que l'alteritat està cansada de viure relegada als marges».

Altres premiats han estat el director general espanyol de Discapacitat Jesús Martín Blanco, l'actriu Abril Zamora, les activistes saudites Amal i Ebtisam, el presentador Pacó Tomás, les còmiques Irantzu Varela i Nerea Pérez de las Heras i l'advocada i doctora en ciències de la comunicació Charo Alises.