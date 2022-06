L’ONU exigeix a Espanya i al Marroc una «investigació exhaustiva» sobre la matança de Melilla

El comitè de les Nacions Unides per a la Protecció dels Treballadors Migrants i les seves Famílies ha instat aquest dimarts els governs d'Espanya i el Marroc a obrir «immediatament» una «investigació exhaustiva, independent i transparent» sobre la matança de Melilla que va tenir lloc divendres i que va acabar amb almenys 23 persones mortes.

En un comunicat, el comitè ha condemnat els incidents registrats a la zona i ha recalcat que encara «cal determinar si les víctimes varen morir en caure de la tanca, en una estampida o com a resultat d'accions comeses per guàrdies fronterers».

Així, els experts han demanat als dos països «portar els responsables davant de la Justícia» per a «evitar que tragèdies com aquesta es repeteixin» en el futur. A més, ha demanat al Marroc, Espanya i altres països de la Unió Europea garantir rutes «segures» per a una migració «ordenada» i prendre mesures per a garantir el respecte del dret a sol·licitar asil.

«Estam consternats per la mort d'aquests migrants, que intentaven travessar la frontera cercant una vida millor en el marc dels seus drets legítims», recull el text. A més, recorden als estats que els migrants «no han de ser subjectes a cap tracte cruel, inhumà o degradant».

«Els estats han de garantir que totes les polítiques i pràctiques frontereres respecten els drets humans i garanteixen el dret a la vida, la dignitat, la seguretat i la integritat física dels migrants en totes les circumstàncies», ha insistit.