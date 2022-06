El mapa que recull el miler de municipis amb simbologia franquista de l'Estat espanyol

La campanya contra la simbologia franquista a l'Estat, iniciada pel portaveu de Compromís al Senat espanyol, Carles Mulet, ha aconseguit que les autoritats «s'arromanguin a l'hora d'eliminar d'una vegada, després de més de 40 anys de democràcia, centenars d'espais dedicats a la glòria de Primo de Rivera, Francisco Franco, herois, màrtirs, sanguinaris militars i rèmores dels qui es van revoltar, fet que va portar a una guerra, repressió i llarga dictadura».

«A més ha servit per a posar blanc sobre negre a nombroses poblacions i pedanies i, si bé en la majoria de casos les autoritats han admès el desistiment voluntari o no en l'aplicació de la Llei de la Memòria Històrica i els han rebatejat en més de 3.000 carrers i places, també és cert que han quedat tristament retratades algunes autoritats d'altres ajuntaments de l'Estat i el mateix Govern espanyol», ha indicat Mulet, promotor de la iniciativa.

La coalició va obtenir una relació de l'Institut Nacional d'Estadística dels carrers, places o vials de municipis de l'Estat que «mantenen nomenclatures com les d'Onésimo Redondo, Ruiz d'Alda, Calvo Sotelo, Queipo de Llano, General Mola, General Sanjurjo, General Yagüe, Millán -Astray, José Antonio Primo de Rivera, 18 de Julio o del Generalíssimo», expliquen. «Lamentem que el Govern espanyol no prengui part de manera activa en el compliment de la llei vigent i no comenci a sancionar la seva inobservança», ha afegit.

La coalició valencianista també va enviar cartes als bisbes de l'Estat i al mateix Papa perquè s'impliqui en l'eliminació del franquisme de les esglésies. També va reclamar la retirada del bust de l'exministre franquista Manuel Fraga del Senat espanyol i el quadre a Martín Villa. Mulet ha conclòs que «és trist que hagi hagut de ser una formació petita amb pocs recursos com Compromís qui hagi propiciat una campanya tan senzilla com efectiva i que els que han governat els darrers anys des de les institucions de tot un Estat no hagin mogut un sol dit per a tornar els noms populars a moltes places o per a dotar de noms dignes, igualitaris i democràtics allò que abans era d'una ignomínia evident i il·legal».

Compromís ha georeferenciat aquests casos en un mapa consultable des de la pròpia pàgina web on es mostren pels colors del semàfor els municipis que no volen complir la llei, els que ho estan fent i els que ho han fet ja amb enllaç als documents enviats. Alguns municipis ja havien canviat el nom d'aquests carrers però no ho havien comunicat a l'Institut Nacional d'Estadística, motiu pel qual continuaven apareixent a les bases de dades.