Amnistia Internacional acusa el CNI de vulnerar els drets humans

Amnistia Internacional ha publicat un informe amb recomanacions que tenen per objectiu arribar a la veritat del què ha passat en el cas d’espionatge del CNI, per establir mesures de reparació a les víctimes de violacions de drets humans i evitar que es repeteixin els episodis de vigilància arbitrària i massiva i vulneració de drets humans. Ho ha fet amb motiu de la compareixença del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, a la sessió plenària del Congrés espanyol per parlar, entre altres temes, sobre l'espionatge de Pegasus.

Primer de tot, han exigit que el Govern espanyol reconegui que s’ha utilitzat Pegasus a l’Estat espanyol i que es comprometi a suspendre l'ús d'aquests instruments de vigilància fins que no s'instauri un marc regulador adequat i respectuós amb els drets humans. També, han demanat canvis legals urgents que augmentin el control judicial en les investigacions del CNI, així com la modificació de la Llei de Secrets Oficials perquè els possibles abusos no s’emparin sota la consideració de secret; ambdues accions anunciades aquest dijous pel cap de l’Executiu espanyol.

Per altra banda, volen que es faci una investigació exhaustiva, independent i eficaç sobre els casos de vigilància massiva de personalitats catalanes, i en alguns casos basques, així com que s’obri una Comissió específica per tal de poder oferir informació a la Comissió ad hoc del Parlament Europeu sobre les infraccions de la legislació de la Unió Europea associades a l’ús de Pegasus.

«La impunitat d'aquesta vigilància massiva, a més, posa de manifest una vegada més la necessitat d'augmentar el control i les garanties legals en les operacions de vigilància», han declarat. En aquest sentit, han recalcat que «cal un control judicial més fort durant tot el procés de la investigació del CNI» per tal d’«evitar actuacions arbitràries o abusives». Sobre «la normativa que regula el CNI i la seva actuació», han afegit que cal assegurar que va acord «als estàndards internacionals de drets humans».

«Els serveis d'intel·ligència també han de respectar les normes de drets humans», ha assenyalat Esteban Beltrán, director d'Amnistia Internacional de l’Estat espanyol. «Mentre que en les causes penals hi ha més control, en aquesta mena d'investigacions realitzades pels serveis secrets la normativa és molt feble per impedir que hi hagi abusos, irregularitats i descontrol. Correm el risc que actuïn amb impunitat», ha afegit

«Com es defensa una persona que ha estat objecte d'espionatge si ni tan sols pot tenir coneixement absolut de la violació en els seus drets humans que ha suposat?», ha reivindicat. La consideració automàtica de secret de totes les activitats del CNI i la manca de control posterior, fins i tot en casos on es pot haver produït una vulneració de drets, impedeix que les persones afectades puguin tenir a la seva disposició recursos efectius per obtenir reparació i compensació pels danys patits.

«Els governs de tot el món no han fet prou per investigar o aturar les violacions de drets humans causades per programari espia invasiu com Pegasus. L'ús, la venda i la transferència d'aquesta tecnologia de vigilància s'han de detenir temporalment per impedir nous abusos contra els drets humans», ha denunciat, finalment.