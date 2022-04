Robles justifica el Catalan Gate: «Què ha de fer un estat quan algú vulnera la Constitució»

La ministra espanyola de Defensa, Margarita Robles, va demanar aquest dimecres als nacionalistes «què ha de fer un govern quan es vulnera la Constitució, es declara il·legalment la independència o quan tenen 'relacions' amb dirigents d'un país que està envaint Ucraïna?», fent referència a Rússia.

Robles va reaccionar així a la sessió de control al Govern al Congrés a les acusacions al Ministeri de Defensa i al Centre Nacional d'Intel·ligència d'haver espiat líders independentistes com el programa 'Pegasus'.

En les respostes a Junts, PNB i la CUP, la ministra de Defensa ha garantit que tant el Govern espanyol com els seus organismes públics compleixen «escrupolosament» la llei i ha emplaçat la comissió de Despeses Reservades del Congrés per a poder donar totes les explicacions, ja que les actuacions del CNI estan subjectes a secret per llei.

«Els va bé aparèixer com a víctimes, però no les he sentit mai defensar els principis bàsics de l'Estat de dret i els drets i les llibertats de tots els ciutadans», ha replicat a la diputada de la CUP Mireia Vehí.

«No es pot venir fent manifestacions sense suport probatori. Som en un Estat de Dret i tots estem sotmesos a la llei», ha advertit a la portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras.

Per això, ha insistit en la importància que «com més aviat millor» es constitueixi la Comissió de Despeses Reservades perquè aquí «surti tot» i els diputats puguin conèixer tota la documentació. «No es preocupi que amb aquesta comissió tot sortirà clar», ha garantit avançant la compareixença de la directora del CNI, Paz Esteban, i «tots els que calgui».

Tot i això, el portaveu del PNB, Aitor Esteban, ha avisat que les explicacions en aquesta comissió no seran suficients, ja que la seva experiència en anteriors legislatures demostra que «aquí mai no s'ha explicat un secret». Davant això, ha demanat una comissió de recerca oberta i la desclassificació dels documents.