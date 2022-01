L'exministre espanyol Belloch creu que «Catalunya és molt més perillosa per a l'Estat que el terrorisme»

La situació de Catalunya és, en termes institucionals, «molt més perillosa» que la que provocava el terrorisme. És el que pensa el socialista Juan Alberto Belloch, que era conegut com el «superministre» quan va ostentar les carteres de Justícia i Interior al govern espanyol presidit per Felipe González. Belloch també va ocupar la batlia de Saragossa durant dotze anys i ha fet aquestes declaracions a l'agència EFE coincidint amb la seva jubilació com a jutge, a punt de fer 72 anys.

És més perillosa perquè, diu, el terrorisme generava ràbia, però no qüestionava l'Estat de dret: «El meu pare deia que l'únic problema real que hi havia a Espanya no era el País Basc, sinó Catalunya (...) i pot ser que tengués raó. És molt més perillosa, en termes institucionals, la situació a Catalunya que la que provocava el terrorisme, que generava i genera dolor, ràbia, indignació, però no qüestiona l'Estat de dret. En el fons, a l'inrevés, el reafirma».

La del País Basc, diu l'exministre, «és una guerra que sembla raonablement acabada i guanyada», mentre que «a Catalunya no sembla que el tema estigui gaire madur».

Creu Belloch que «a mitjà termini arribaran a la convicció que no hi ha absolutament res a fer i que qualsevol govern d'Espanya mantendrà els mateixos punts de vista. És a dir, la negativa a cap mena de referèndum i, en general, a qualsevol plantejament independentista».

Tot i això, l'exministre assegura que cal una altra derrota per fer reaccionar l'independentisme: «Catalunya encara requereix alguna altra derrota de l'independentisme perquè reaccioni. Mentrestant, anirà durant.»

Crític amb Pedro Sánchez, li retreu l'«error sense matisos d'haver format govern sobre la base d'una barbaritat de partits minoritaris i clarament radicals».

Pel que fa a la polèmica pels Jocs Olímpics d'hivern, Belloch considera que Catalunya n'intentarà fer «com de tot, una reivindicació nacionalista». El polític creu que sense l'Aragó el projecte no pot tirar endavant i que caldria ampliar-lo també a Andorra. Per tot plegat, espera que «hi hagi un miracle i els catalans entrin en raó».