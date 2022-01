La meitat de les condemnes a l’Estat espanyol dels últims quaranta anys han estat per judicis injustos

Segons les estadístiques que ha publicat el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), gairebé la meitat de les condemnes a l'Estat espanyol en els últims quaranta anys són per vulnerar el dret a un judici just.

D'aquesta manera es consolida la tendència d'Estrasburg a esmenar la judicatura espanyola, perquè des de finals dels setanta gairebé el 50% de totes les condemnes que ha rebut l'Estat espanyol han estat per judicis injustos. De les nou sentències contra l'Estat espanyol el 2021, cinc varen constatar que els tribunals espanyols no havien respectat el dret a un judici just.

En total hi ha hagut 134 casos en el qual ha trobat com a mínim una vulneració, dels quals 63 es corresponien a condemnes per vulnerar el dret a un judici just. El 2021 l'Estat espanyol també va ser condemnat en dues ocasions per vulnerar la llibertat d'expressió i en una per discriminació.