MÉS per Mallorca insistirà a ampliar fins a l'any 1946 la revisió de béns immatriculats per part de l'Església catòlica

MÉS per Mallorca ha comunicat que, després de les darreres declaracions de l'Església catòlica sobre la immatriculació de béns, insistirà en la revisió d'aquests. Ja el 2016, juntament amb Podem, la formació va presentar una iniciativa que plantejava la revisió dels béns immatriculats per part de l'Església espanyola des de l'any 1946, moment en què el dictador Francisco Franco va voler compensar l'Església catòlica atorgant-li un privilegi especial per la immatriculació de béns de titularitat dubtosa, segons han informat des del grup parlamentari.

Des de la formació ecosobiranista insten «a l'Església catòlica a continuar cooperant per tal de revisar totes les immatriculacions produïdes a l'Estat des de l'any 1998 fins a l'any 2015 en virtut del procediment extraordinari atorgat pel Govern espanyol d'Aznar i en virtut d'una llei franquista», ha explicat el diputat i portaveu adjunt de MÉS per Mallorca al Parlament, Josep Ferrà. Aquest, igualment, ha valorat «positivament» les darreres passes legals per esclarir la immatriculació de béns per part de la mateixa institució.