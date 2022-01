El Tribunal Europeu de Drets Humans condemna l'Estat espanyol per vulnerar el dret d'un pres basc

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha condemnat l'Estat espanyol per haver vulnerat el dret del pres basc Javier Atristain Gorosabe a tenir un judici just i a triar el seu advocat. Aristain, condemnat a disset anys per pertinença a organització terrorista i tinença d'explosius, va denunciar a Estrasburg que mentre era incomunicat a la presó preventiva se li va negar l'accés a un advocat i va ser interrogat per la policia.

Els set membres del tribunal obliga l'Estat espanyol a indemnitzar-lo amb dotze mil euros en concepte de danys i perjudicis més vuit mil més en concepte de costes i despeses. El reclús basava el seu recurs en l'article 6.1 i el 6.3.c del Conveni Europeu de Drets Humans i preguntava al tribunal si es pot considerar que la detenció en règim d'incomunicació, que només ofereix al detingut un advocat d'ofici com a representant legal i priva d'un advocat de la seva elecció, compleix els requisits establerts per la jurisprudència de la Cort.

El TEDH falla que és aplicable a l'etapa prèvia al judici des que hi hagi un càrrec penal o notificació oficial per part de les autoritats. Indiquen que s'ha de facilitar accés a un advocat tan aviat com hi hagi acusació i remarquen que la detenció en règim d'incomunicació només ha de ser ordenada per un jutge d'instrucció en circumstàncies excepcionals i només per als fins previstos a la llei.