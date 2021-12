Juan Carlos I enforteix la relació amb Abdul Rahman El Assir, un comerciant d'armes cercat per la justícia espanyola

Segons ha informat el diari El País, Juan Carlos I es relaciona habitualment amb Abdul Rahman El Assir, un comerciant d'armes que es troba en crida i cerca, a Abu Dhabi, on resideix fa més d'un any. L'amistat entre els dos homes es va forjar durant els anys vuitanta, i ara, als Emirats Àrabs, continua enfortint-se, ha afegit aquest mitjà.

El Assir és acusat d'haver construït part de la seva fortuna gràcies a l'exportació d'armes de l'Estat espanyol en direcció als Emirats Àrabs. A més a més, també havia de ser jutjat a l'Estat espanyol a final del 2019, acusat d'haver evadit gairebé quinze milions d'euros, però no es va presentar a la cita judicial i es va activar una ordre internacional de detenció; concretament, la fiscalia espanyola demana per a El Assir vuit anys de presó, i que aboni noranta milions d'euros i una indemnització de 147 milions, que és la quantitat evadida per haver esquivat el pagament de l'IRPF quan tenia negocis a Madrid.

En tot cas, la Zarzuela s'ha desmarcat de la informació publicada, dient que les activitats privades del rei emèrit no formen part de la Casa Reial espanyola.

Altres personalitats

Per altra banda, també se sap que l'exvicepresident del Govern i ministre d'Economia del Partit Popular, Rodrigo Rato, hi va mantenir contactes per la societat Wheelerdale Corporation Sàrl, amb seu a Luxemburg. Així com una relació estreta amb l'expresident Felipe González o el net del dictador Francisco Franco, Francis Franco Martínez-Bordiú.

També, va ser un dels convidats estrella al casament de Felip VI i al de la filla de l'expresident Jose María Aznar.