L'aprovació al Senat espanyol d'una esmena per impulsar el català, el basc i el gallec retorna els pressuposts al Congrés

El pressupost espanyol per al 2022 no han estat definitivament aprovats aquest dimarts al Senat espanyol, després que el PP hagi votat a favor d'una esmena parcial de Compromís per impulsar el català, el basc i el gallec, fet que ha permès que s'aprovés aquesta. Per tant, ara, han de tornar al Congrés espanyol, per rebre el vistiplau definitiu, i seran aprovats finalment d'aquí a una setmana, previsiblement el 28 de desembre.

L'aprovació d'aquesta esmena causa la modifica el pressupost espanyol. L'esmena 3702 aprovada, del senador de Compromís Carles Mulet, proposa destinar 1,6 milions d'euros a «la promoció i difusió de les llengües protegides per la carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, a les comunitats autònomes de Galícia, Astúries, Euskadi, Navarra, Aragó, Catalunya, València i Illes Balears».

Fins ara, l'executiu espanyol ha comptat amb el suport d'ERC, PNB, Bildu, Terol Existeix, Més Madrid, PRC, Més per Mallorca, Geroa Bai, Endavant Andalusia, Agrupació Socialista Gomera i el Partit Aragonés. Però, aquest fet ha trencat les previsions que pretenien aprovaria els comptes «en temps i forma».