ING Bank expulsa una família d’una sucursal per parlar en català: «En español. No te entiendo y no tengo la obligación de entenderte»

Una família ha estat discriminada en dues ocasions a l'oficina bancària d'ING Bank al carrer Sant Vicent Màrtir de València per haver-s'hi dirigit en la llengua pròpia del País Valencià. Els fets varen passar el 15 d'octubre i es varen repetir el dia 18.

El dia 15 un treballador es va negar a atendre'ls quan la filla s'hi va adreçar en català i els va exigir que parlaren en castellà. «En español. Yo no te entiendo y no tengo la obligación de entenderte», li va dir el treballador.

Després que la família li expliqués que només volien ser atesos per a fer una operació, una directiva de la sucursal els va dir que havien faltat al respecte al personal d'una entitat privada i els va demanar que abandonassin el local.

El dia 18, quan la filla hi va tornar per a demanar el full de reclamacions, una altra treballadora li va negar de nou el dret d'expressar-se en la seva llengua i va fer veure que no l'entenia. La clienta no va aconseguir el full de reclamacions fins que va avisar que telefonaria a la Policia local de València, i considera que va rebre un tracte vexatori per part del banc, que va tardar molt a retornar-li el document signat.

La Plataforma per la Llengua ha demanat a l'Oficina de Drets Lingüístics del País Valencià i a la Direcció General de Comerç i Consum de la Generalitat Valenciana que intervenguin en el cas per a garantir el dret dels consumidors a expressar-se en català.

L'entitat considera que ING Bank ha incomplert el decret 1/2019, que determina que els consumidors tenen dret a utilitzar qualsevol de les llengües oficials del País Valencià, i l'article 17 de la Llei 4/1983, que explicita que tots els ciutadans tenen dret d'expressar-se en català en qualsevol reunió.

A més, l'actuació dels treballadors falta al respecte als drets i interessos dels usuaris i contradiu l'article 3 del Reglament de Defensa del Client d'ING Bank, que afirma que les relacions amb els usuaris han d'ajustar-se a la bona fe, l'equitat i la confiança recíproca.