L'Estat espanyol ordena tornar les multes del primer estat d'alarma

El Govern de l'Estat ha ordenat crear un equip de treball per processar la devolució de totes les multes que s'imposaren als ciutadans durant el primer estat d'alarma per la Covid-19 i anul·lar els expedients que eren tramitats per l'administració, segons han informat fonts del Ministeri de Política Territorial.

Després que el Tribunal Constitucional declarés com inconstitucional el primer estat d'alarma, l'Executiu ha creat equips de treball amb totes les subdelegacions i delegacions el Govern, participant també l'Agència Tributària, la Delegació d'Economia, el Tresor Públic i Política Territorial.

Amb l'assessorament d'equips informàtics, el Govern procedirà la devolució «d'ofici» de la quantitat que es va cobrar en les sancions imposades en compliment de l'estat d'alarma. Per aquest motiu, s'habilitarà un mecanisme perquè els ciutadans consignin un compte bancari des de la qual poder dur a terme la transacció.

En l'equip participen les subdelegacions i delegacions del Govern de tots els territoris de l'Estat excepte Catalunya i el País Basc que tenen la competència en aquesta matèria.