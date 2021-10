El Suprem condemna un diputat de Podemos per atemptat contra l'autoritat

La Sala Segona del Tribunal Suprem (TS) ha condemnat el diputat d'Unidas Podemos Alberto Rodríguez a la pena de presó d'un mes i quinze dies com a autor d'un delicte d'atemptat a agents de l'autoritat, amb l'atenuant de dilacions indegudes. La condemna comporta l'inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna, és a dir, no pot ser elegit per a càrrec públic durant la condemna, i, segons fonts jurídiques, comporta la pèrdua de l'escó al Congrés dels Diputats.

En la sentència, el Suprem apunta que la pena de presó se substitueix per la pena de multa de 90 dies amb quota diària de 6 euros (en total, 540 euros). D'altra banda, en la resolució, Rodríguez és absolt d'un delicte lleu de lesions, com a conseqüència de la despenalització de les faltes en 2015, encara que haurà de pagar 50 euros com a indemnització de responsabilitat civil a l'agent de la Policia espanyola a què, segons expliquen, va propinar un cop de peu a una manifestació el 2014 a La Laguna (Tenerife).

En els fets provats de la resolució, es relata que el 25 de gener de 2014, a la localitat de La Laguna es varen organitzar diferents actes als quals estava previst que assistís el llavors ministre d'Educació i Cultura, José Ignacio Wert. La Policia va organitzar un dispositiu als voltants en tenir coneixement que s'havia convocat una manifestació sota el lema 'Rebuig a la LOMCE'.

Afegeix que, cap a les 11 hores del matí, es va congregar un grup d'unes 500 persones que «varen començar a proferir crits i insults contra els agents i contra el citat ministre».

«En un moment determinat, els congregats varen començar a carregar contra la tanca, llançant les tanques contra els agents, així com objectes diversos com pedres, ampolles d'aigua i altres», assenyala la sentència, que indica que això «va motivar que una unitat policial que estava preparada com a reacció, se situés entre la tanca i els congregats, tractant de mantenir la línia de protecció, i auxiliant els agents que procedien a la detenció d'aquells als qui havien vist desenvolupar una actitud més agressiva».

El relat afegeix que «en el curs dels enfrontaments físics que varen tenir lloc entre aquests i agents policials, l'acusat Alberto Rodríguez (...) que en aquest moment es trobava entre els primers, va propinar un cop de peu al genoll a un agent de policia que degudament uniformat estava complint les funcions pròpies del seu càrrec com a integrant de la referida unitat policial, el qual, a conseqüència d'aquella, va patir una contusió».

El Suprem argumenta que, per a determinar l'agressió a l'agent i l'autoria de la mateixa, la prova que ha tengut en compte és, fonamentalment, la declaració del policia afectat.