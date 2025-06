Globus sonda: el Constitucional filtra la sentència sobre la llei d'Amnistia per copsar la reacció de l'opinió pública

No és la primera vegada que passa. Davant una sentència que pot ser polèmica, el Tribunal Constitucional espanyol ha filtrat a la premsa 'l'esborrany' de la sentència per copsar quina seria la resposta de 'l'opinió pública'.

La proposta de sentència del Tribunal Constitucional sobre la llei d'Amnistia avala el nucli central de la norma, segons l'esborrany de la magistrada Inmaculada Montalbán que s'ha filtrat aquesta nit.

La ponent diu que el text és plenament constitucional excepte en tres punts menors, que corregeix. La ponència s'abordarà en un primer ple al TC el 10 de juny i s'ha d'aprovar en un ple monogràfic els dies 24, 25 i 26 de juny.

Com ja varen avançar TV3 i Catalunya Ràdio, el TC avalarà la llei d'amnistia, contràriament al recurs que va presentar el PP. Tot i això, l'esborrany de sentència no fa cap esment de la malversació.

Aquest delicte és al qual s'aferra el Tribunal Suprem per no aplicar la llei d'Amnistia a Carles Puigdemont o Oriol Junqueras, perquè el recurs del PP al qual dona resposta la sentència no hi feia cap referència.

La proposta que ha redactat Inmaculada Montalbán té més 200 pàgines, comptant els antecedents. L'escrit s'allargarà encara molt més quan s'hagi fet el debat al ple del TC.

Els canvis que inclou el TC

Una de les modificacions que inclou el Constitucional a la llei és que cal aplicar l'amnistia també als delictes de qui es va manifestar contra el procés independentista.

A més, escurça l'àmbit temporal de la llei, que només podrà amnistiar els fets compresos entre l'1 de novembre del 2011 i el 13 de novembre del 2023.

El tercer canvi fa referència a l'arxivament de causes al Tribunal de Comptes. L'esborrany de la sentència obliga a escoltar el criteri de les causacions populars i no només el del ministeri fiscal i les entitats públiques perjudicades.

En el ple del dia 10, els magistrats tendran la ponència sobre la taula i també hauran de resoldre la petició del PP i tres jutges per ajornar la deliberació sobre la llei d'amnistia.

El PP vol que el TC no digui res sobre aquesta norma fins que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) es pronunciï sobre les qüestions prejudicials plantejades pels tribunals. Però s'espera que es rebutgi la petició.

A priori, l'esborrany redactat per Inmaculada Montalbán comptarà amb els vots de la majoria del TC, és a dir, de sis magistrats proposats pel PSOE, i el vot en contra dels quatre proposats pel PP.

Hi haurà dos magistrats que no participaran en la deliberació. El progressista Juan Carlos Campo es va abstenir voluntàriament, mentre que el conservador José María Macías va ser recusat.