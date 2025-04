El Govern espanyol compra més de 15 milions de bales a una empresa israeliana

La prefectura d’Afers Econòmics de la Guàrdia Civil ha formalitzat la compra de munició a una empresa israeliana –més de quinze milions de bales–, tot i que fa sis mesos el Ministeri de l’Interior espanyol va anunciar que anul·lava el contracte arran del genocidi Gaza.

Fonts del Ministeri consultades per Europa Press han explicat que el 29 d’octubre de 2024 es va obrir l’estudi sobre una possible rescissió del contracte. Un cop acabat, el Ministeri ha decidit d’atendre la recomanació de l’advocacia de l’Estat, que desaconsellava la rescissió atès l’estat de tramitació del contracte. Per tant, la compra ha continuat.

Segons que ha avançat la cadena SER, el departament que encapçala Fernando Grande-Marlaska va valorar unes quantes opcions, però finalment ha optat per no anul·lar l’adjudicació a l’empresa israeliana Guardian Defense & Homeland Security S.A., filial del grup internacional Guardian LTD Israel. El contracte és valorat en 6.642.900 euros i preveu la compra de 15,3 milions de bales del calibre 9mm.

L’acord es va tancar en plena Setmana Santa. En concret, el 16 d’abril, la prefectura d’Afers Econòmics de la Guàrdia Civil va formalitzar la compra amb l’empresa israeliana IMI SYSTEMS LTD –que consta com a adjudicatària– i amb Guardian Homeland Security S.A.–que hi figura com a representant–, tot i que totes dues empreses comparteixen NIF.

L’empresa s’ha endut dos lots dels tres licitats. El primer, valorat en 4.464.900 euros, per al subministrament de bales 9x19mm PB; i el segon, en 2.178.000 euros, per a cartutxos 9x19mm.

El 29 d’octubre de 2024, el Ministeri de l’Interior espanyol va difondre una nota en què assegurava que iniciava el procés per a rescindir el contracte de compra de munició a una empresa israeliana.

Aleshores, el Ministeri insistia en el compromís de no «vendre ni comprar armament a l’estat d’Israel des que va esclatar el conflicte armat al territori de Gaza».