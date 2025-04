Neix una aliança cooperativa per a impulsar comunitats energètiques a nivell estatal

En un altre pas cap a un model energètic més sostenible i participatiu, l'aliança de les cooperatives Som Energia, Goiener, Ecooo, Energética, Som Mobilitat, ePlural i Tandem Social ha permès posar en marxa un projecte d'abast estatal per a consolidar i enfortir les comunitats energètiques basades en els principis de l’economia social i solidària. Aquestes comunitats són entitats jurídiques sense ànim de lucre que permeten cobrir necessitats energètiques de les persones i entitats que les conformen, oferint així una alternativa real a l'oligopoli energètic actual.

L'aliança neix a partir de l'experiència i l'èxit del model de Som Comunitats, desenvolupat a Catalunya els darrers anys, amb l'objectiu d'escalar i replicar-ne l'impacte en altres comunitats autònomes com Madrid, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, el País Basc i Navarra.

Un model innovador i escalable

El projecte cerca crear una gran xarxa de comunitats energètiques interconnectades, facilitant la seva activació i gestió a través d'una plataforma digital que inclou eines de codi lliure com són una àrea de gestió per a administradors de la comunitat, una aplicació mòbil per als socis, un mapa per a visibilitzar les comunitats i facilitar la adhesió de nous socis, un espai a la web i un fòrum d’ajuda mútua. A més, la iniciativa posa al centre la ciutadania, promovent un model de producció i ús energètic descentralitzat, 100% renovable i gestionat col·lectivament.

Objectius clau del projecte

Per a facilitar l'activació de noves comunitats, el projecte cerca desplegar un ecosistema d'estructures de suport territorial adaptat a cada realitat local i diferents accions de difusió. Alhora, amb l'ampliació de la plataforma digital, es proposa donar més serveis per a la gestió de les comunitats més enllà de l'autoconsum col·lectiu. «Impulsar la intercooperació entre entitats de l’economia social permet enfortir també la transició energètica ciutadana i garantir la sostenibilitat de la plataforma a través de la creació d’una governança compartida a nivell estatal», apunten.

Una resposta a la crisi ecosocial

Les comunitats energètiques han demostrat ser una peça clau per a la democratització de l’energia, permetent que persones, administracions públiques, empreses i indústria participin activament en la producció i ús d'energia renovable. A Catalunya, el projecte Som Comunitats facilita, a través d'una aliança entre les cooperatives Som Energia, ePlural, Tandem Social i Som Mobilitat, la creació de més de 400 comunitats, generant un impacte positiu en termes de transició energètica i social.

Les entitats que conformen l'aliança coincideixen a afirmar que «aquest nou projecte és un gran pas per posicionar les comunitats energètiques com una solució real i escalable a tot el territori espanyol. Apostem per un model energètic just, democràtic i en mans de la ciutadania».

Sobre Som Comunitats

Som Comunitats és una cooperativa de segon grau formada per entitats que lideren la transició energètica des de l'economia social i sense ànim de lucre. Neix per a oferir eines tecnològiques i solucions innovadores que ajudin a la sostenibilitat de les comunitats energètiques i el seu ecosistema a nivell estatal. Actualment, la Plataforma de Som Comunitats dona servei a 84 comunitats energètiques en funcionament amb un total de 3.115 persones i entitats sòcies. També facilita l'impuls de 445 comunitats energètiques amb un total de 2.050 persones que s'han sumat a la plataforma per a participar en la seva activació.