Sumar proposa impostos als vols freqüents de l'Estat espanyol, però demana estudiar l'exempció de les Balears i les Canàries

Sumar ha registrat una bateria d'iniciatives al Congrés espanyol amb què, entre altres coses, ha demanat més impostos sobre els vols operats des de l'Estat espanyol amb alta freqüència, tot i que ha deixat la porta oberta a estudiar l'exempció de les Balears i les Canàries.

També han plantejat gravar el querosè que utilitzen els avions com a combustible i sobre els vols operats des de l'Estat amb alta freqüència, amb la finalitat de descarbonitzar el sector aeri i garantir la justícia social i climàtica.

Es tracta de dues proposicions no de llei registrades recentment pels diputats d'En Comú integrats a Sumar, Júlia Boada i Félix Alonso, que plantegen mesures que cerquen que «els sectors econòmics amb rècord de beneficis no gaudeixin de privilegis econòmics i perquè els recursos obtenguts de la contaminació serveixin per a pal·liar els efectes que pateix tota la societat».

En aquest context, han registrat una proposició no de llei per a demanar al Govern estudiar i aplicar una taxa progressiva estatal que gravi els vols operats des d'Espanya amb alta freqüència i amb càrrecs addicionals per distància i classe de bitllet, amb la finalitat de reduir l'impacte del transport aeri a les emissions de diòxid de carboni (CO2).

També volen que es tengui en compte la realitat dels arxipèlags, les Balears i les Canàries, per a l'exempció de la taxa progressiva que s'estudiarà aplicar.

En el seu lloc, més trens nocturns

A això s'hi sumen peticions per a treballar en la substitució de vols de curt recorregut amb alternativa ferroviària de tres hores de viatge o l'impuls dels trens nocturns; i promoure al si de la UE una taxa de vols freqüents per a iniciar una política comuna que els gravi, així com establir un IVA del 21% per a tots els vols dins de la UE i un gravamen sobre el querosè al sector de l'aviació.