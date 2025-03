Un grup d’organitzacions d’arreu de l’Estat espanyol, Alianza Mar Menor, Ecologistas en Acción, Fundación Juan Tábara, GEN-GOB, GOB Mallorca, GOB Menorca, Mallorca Blue, Pacto por el Mar Menor, Salvemos Calblanque, SOS Costa Brava i SOS Mar Menor, s’han unit per instar el Govern d’espanya a actualitzar les normes que regulen el trànsit marítim.

«L’augment de les embarcacions d’esbarjo és una problemàtica comuna que sofreixen els nostres litorals i ecosistemes marins i que requereix implantar solucions i millores urgentment», comença el comunicat enviat als mitjans aquest dijous, 6 de març. Per això, «proposam una modificació en el Reglament General de Costes i altres normes reguladores d’activitats marítimes, perquè garanteixin el gaudi a totes les persones sense perill i que afavoreixin la cura dels valors naturals i patrimonials del litoral estatal».

Les cinc propostes que es plantegen són:

Reducció de la velocitat costanera per garantir la seguretat

Un dels aspectes més preocupants és l’excés de la velocitat de les embarcacions en la franja costanera, la qual cosa representa un perill constant per als banyistes i usuaris de la mar. En aquest sentit, se sol·licita la reducció de la velocitat de les embarcacions i artefactes a motor a 5 nusos en els primers 300 metres de la costa. Aquesta mesura no només cerca reduir el risc d’accidents i col·lisions, sinó que també protegeix la fauna marina de la contaminació acústica submarina i als veïnats de la contaminació acústica costanera i de l’onatge que provoquen a les zones de bany.

Regulació del fondeig per protegir els hàbitats sensibles

El fondeig d’embarcacions prop de les platges i zones no abalisades també és una pràctica que genera molta preocupació, ja que cada estiu augmenta la massificació de les cales i platges. Així, es proposa prohibir el fondeig a menys de 50 metres de les platges i a menys de 20 metres de la costa en les zones no abalisades. Aquesta regulació té com a objectiu protegir tant els banyistes com els hàbitats marins i la seva biodiversitat, en particular les praderies de posidònia, essencials per a la biodiversitat i l’estabilitat del litoral.

Mecanismes de control per garantir el compliment de les normatives

S’insisteix en la necessitat d’implementar mecanismes de control més estrictes per a assegurar que les activitats en el domini públic marítim-terrestre (DPMT) es realitzin de manera segura i respectuosa amb les persones i amb el medi ambient. Això inclourà una major vigilància i sanció de les infraccions, la qual cosa permetrà una millor protecció de les zones costaneres.

Ús obligatori de cartografia per a la protecció d’hàbitats marins

Per a facilitar la protecció dels ecosistemes més vulnerables, es proposa l’obligatorietat d’usar cartografia oficial dels hàbitats prot egits, com les fanerògames marines. Per a això ha d’existir una cartografia d’hàbitats de tot el territori i oficial. Aquesta mesura permetrà als navegants prendre decisions informades i reduirà els riscos de mal a aquests hàbitats sensibles i als agents de l’autoritat interposar les respectives denúncies d’infraccions.

Anul·lació de l’excepció per a governar embarcacions sense titulació

Existeix també una gran preocupació per l’excepció del Reial decret 875/2014 que permet governar embarcacions de motor de fins a 5 metres d’eslora i 15 CV sense necessitat de titulació nàutica. Les entitats signants consideren que aquesta normativa ha contribuït a l’augment d’incidents i conflictes en les costes, a causa de la falta de coneixements nàutics dels usuaris. Per això, i també per a evitar accidents, se sol·licita l’anul·lació d’aquesta excepció i el restabliment del requisit obligatori de titulació per a governar aquestes embarcacions. Aquesta mesura contribuiria a millorar la seguretat, reduir els riscos per als banyistes i protegir el medi ambient marí.

Necessitat urgent d’actualitzar la normativa

Davant l’increment de vehicles nàutics en els darrers anys, amb aquestes propostes, les entitats signants insten el MITERD i al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible a prendre mesures urgents i eficaces que garanteixin la seguretat dels usuaris de la mar, així com la protecció dels nostres litorals i ecosistemes marins. Les entitats consideren imprescindible una actualització de la normativa perquè sigui més clara i estricta i posi fre a un perill creixent en les nostres costes i a la degradació ambiental, i reforci la capacitat de vigilància i sanció.