El col·lectiu Euskal Herrian Euskaraz (EHE) ha denunciat que un dels seus activistes donostiarres va ser agredit a Tolosa (Guipúscoa) la passada nit de diumenge a dilluns, durant les festes de carnestoltes, segons ha informat el mitjà en eusquera Argia en una notícia publicada aquest dimarts 4 de febrer.

Segons s’ha pogut saber, un vigilant de seguretat de l’estació de tren de Tolosa va atacar el jove activista després que aquest li demanàs que parlàs en eusquera. Diversos testimonis de l’incident han explicat que el vigilant, a banda de no saber gestionar la situació, va cridar, entre d’altres frases: «A mí no me hables en eusquera» i «Esto es España».

A banda, també fan constar que el vigilant va proferir missatges xenòfobs i el va llançar per terra per tal de retenir-lo durant una estona. Aquest darrer fet és el que pot veure a la fotografia que s’ha pogut trobar a les xarxes socials, on també s’hi pot indentificar un segon vigilant de seguretat.