MÉS: «El futur de la indústria a les Balears passa per la sostenibilitat, necessitam polígons plens de plaques solars en lloc d’amiant»

Més per Mallorca ha presentat 52 esmenes al projecte de llei de polígons industrials del Govern de Prohens amb les quals proposa que els polígons i les seves cobertes siguin espais de generació d’energia elèctrica solar, estiguin cent per cent lliures d’amiant en 5 anys i es dotin de plans de mobilitat sostenible i amb suficiència de transport públic i d’accessos a peu i de carrils bici.

«Necessitam uns polígons plens de plaques solars en lloc d’amiant», ha defensat el diputat de Més per Mallorca, Ferran Rosa. «El futur de la indústria a les Illes Balears passa per la sostenibilitat i per tenir polígons industrials moderns, per això és necessari una aposta valenta per la transició energètica i l’economia circular, així com tenir polígons industrials fàcilment accessibles a peu, en bici i en transport públic en lloc d’estar plens d’embossos», ha assegurat Rosa.

Per això, entre les esmenes a la proposició de llei de polígons industrials que ha registrat MÉS en destaquen la proposta que planteja que els polígons siguin espais de generació d’energia elèctrica sostenible, impulsant el màxim aprofitament energètic de les cobertes industrials, contribuint a l’abaratiment dels costos energètics, així com evitar nous consums de territoris, afavorir la gestió energètica de grans consumidors energètics. En aquest sentit, a més, el partit ecosobiranista alerta i demanda que la llei de projectes industrials estratègics deixi de ser un colador de macroprojectes d’energies renovables.

Així mateix, Més per Mallorca també proposa fixar l’objectiu de polígons industrials cent per cent lliures d’amiant en un període de 5 anys i establir les eines per fer-ho possible, a la vegada que s’impulsa la creació de sinergies en el sector industrial per mitjà de l’aprofitament de subproductes.

Finalment, el partit ecosobiranista demana definir les àrees de promoció industrial com a grans centres generadors de mobilitat per tal que les empreses desenvolupin plans de mobilitat sostenible i que les administracions públiques garanteixin suficiència en el transport públic i en les infraestructures de mobilitat activa (accessos a peu i carrils bici) quan les àrees industrials es trobin a 2 quilòmetres dels nuclis poblacionals.