Milers de jubilats demanen una pujada de les pensions

Milers de persones s'han manifestat a Madrid, convocades per la Unitat d'Acció d'Organitzacions de Pensionistes dels Pobles i Comunitats de l'Estat han demanat aquest dissabte una pujada de les pensions al Govern de Pedro Sánchez i la defensa del sistema públic per a la seva gestió.

Una delegació de representants d'organitzacions de jubilats i sindicals de les Balears s'han desplaçat fins a Madrid per participar les la manifestació.

«El Govern espanyol ha de complir els seus compromisos perquè les pensions públiques siguin l'eix central de poder tenir una vida digna», ha assegurat el portaveu d'Unitat d'Acció Pensionista, Pep Juárez, per a afegir que «hi ha doblers» per confiar poder tenir un futur digne per a tota la ciutadania espanyola i denuncien que és necessari un «repartiment equitatiu de la riquesa».

Des de l'organització han avisat l'Executiu espanyol que «pressionaran» per a recuperar el poder adquisitiu dels més majors.