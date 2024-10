Creix el cooperativisme a les Balears i es converteix en una opció cada vegada més sòlida per a emprendre

La Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears (UCTAIB) ha publicat el primer Baròmetre Cooperatiu de les Illes Balears, una eina d’autodiagnosi per a conèixer l’estat de les cooperatives de treball i poder fer un acompanyament basat en la realitat. Aquesta iniciativa pionera pretén radiografiar la dimensió i situació de les cooperatives de Treball del territori, així com contribuir a l’expansió de l’economia social. Aquest projecte cerca oferir dades sobre l’impacte econòmic i social del cooperativisme, per a promoure un creixement inclusiu, ètic i sostenible de l’economia.

Les dades del 2023 ens indiquen que hi ha unes 350 cooperatives actives a les Illes Balears, les més abundants són les 220 cooperatives de treball associat, seguit de les 53 microcooperatives, 51 cooperatives agràries i 12 d’iniciativa social. Tot i representar un percentatge petit en relació a les 97.784 empreses actives a les Balears, es veu que aquest model empresarial està creixent, «probablement gràcies als canvis legislatius que han afavorit l’impuls de les microcooperatives». Tot i no ser tan fort com a altres regions com ara Catalunya, País Basc o Andalusia, el cooperativisme «es converteix en una opció cada vegada més sòlida per a les emprenedores de Balears».

Les dades del baròmetre de les Cooperatives de Treball a les Illes Balears permeten donar a conèixer la realitat i l’estat del cooperativisme en aquest territori. Els objectius principals són poder fer incidència i contribuir a les polítiques públiques de l’àmbit de l’Economia Social i Solidària, conèixer millor les necessitats i fortaleses del cooperativisme per a poder créixer i consolidar-se, i poder explicar a la societat la riquesa del model econòmic. No obstant això, les dades recollides corresponen a una mostra de mida limitada. Més concretament, de les 58 cooperatives associades a la Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears, hem pogut recollir dades d’11 d’aquestes. Per tant, aquest fet pot restringir la generalització de les conclusions, i s'ha de tenir en compte a l'hora d'interpretar els resultats. Així mateix, aquest fet que dificulta la generalització de les dades obtengudes «evidencia la necessitat de continuar treballant per a enfortir i unificar el moviment cooperatiu a les Illes Balears, i perquè aquest sigui més compromès».

En termes de generació d’ocupació, la gran majoria de les cooperatives que han respost (81,82%) ha mantengut el nombre de treballadors respecte a l’any 2022. I a més, cap de les cooperatives ha disminuït el nombre de persones treballadores en aquest període.

Respecte als ingressos, predominen les cooperatives que han respost i tenen ingressos igual o inferiors a 200.000 € (54,55%), mentre que un 27,27% de cooperatives tenen ingressos superiors a 200.000 €, l’any 2023. A més, quasi un terç de les cooperatives (27,27%) reben ingressos de l’Administració Pública, i aquests representen més de la meitat dels seus ingressos (65,67%).

Quant a la facturació, la majoria de les cooperatives que han respost (81,82%) informen d'un augment de la facturació respecte a l'any anterior, mentre que cap d’aquestes cooperatives ha disminuït la seva facturació en relació amb l’any anterior. Així mateix, predomina una visió positiva del futur en aquest sentit, i gairebé la meitat de les cooperatives que han respost (54,55%) preveuen que l’exercici de l’any 2024 serà millor que el de l’any 2023.

El Baròmetre Cooperatiu s’ha realitzat gràcies als socis de dues cooperatives i l’aposta ferma i decidida de la UCTAIB. Les dues cooperatives són Runa Blanca S. Microcoop i iLabso sccl. Juntes formen Olma, un projecte d’intercooperació finançat amb fons europeus.

Des de la UCTAIB es va fer arribar un qüestionari sol·licitant informació econòmica, societària, formativa i participativa a totes les cooperatives associades. Les enquestes es varen respondre entre el mes d’abril i el mes de juliol, i després Olma va fer el buidatge, la redacció del treball i les conclusions.

Amb les dades del 2023 i, tenint en compte que és la primera experiència a les Balears, la valoració de la UCTAIB és «molt positiva» i la seva intenció és «continuar amb aquest projecte durant els propers anys per poder a millorar la seva tasca i l’acompanyament a les cooperatives. Les dades ens confirmen que el cooperativisme de treball té una incidència social important i una responsabilitat rellevant per avançar cap a un sistema econòmic més just, més democràtic i més solidari que posa les persones al centre».

El Baròmetre cooperatiu es pot consultar a la web de la UCTAIB: www.uctaib.coop