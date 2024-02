El supermercat cooperatiu Terranostra celebra el seu tercer aniversari

Terranostra és el primer supermercat cooperatiu de Mallorca que neix com espai d'acció col·lectiva de la cooperativa Laboratori d'Abastiment Cooperatiu, que inicià les seves primeres passes el maig de 2020 per un grup de persones molt diverses que provenim del món associatiu, del cooperativisme, de l'ecologisme, del comerç just, del tercer sector, de l'educació…

El seu objectiu és el de facilitar un nou model de comercialització i consum de productes principalment de proximitat, ecològics, de Comerç just i de promoció de col·lectius de diversitat funcional, potenciant un consum conscient i responsable com a eina transformadora dins l'àmbit de l'Economia Social i Solidària.

A Partir d'aquestes premisses l'1 de febrer de 2021 es va obrir al públic al carrer d'Alfons el Magnànim 24 de Palma, on està el seu local obert a les sòcies i socis, però també al públic en general, en aquests tres anys ja s'han incorporat com a socis/es de consum unes 530 persones que són les que decideixen els productes que confeccionen la cistella de la compra, composta sempre que sigui possible per productes locals, de proximitat més coneguts com de km 0 i apostant amb força amb els ecològics, que no tenguin substàncies nocives per a la salut. Informant de la seva qualitat nutricional i oferint alternatives en cas d'intoleràncies i al·lèrgies, mantenint i col·laborant estretament amb els pagesos de les nostres illes i apostant per un consum responsable.

Ara que es compleixen els tres primers anys de vida, els membres de la cooperativa volen aprofitar aquesta efemèride per donar a conèixer aquest model empresarial on les persones són l'eix bàsic i primordial i encarar els nous reptes del mil·lenni com la sobirania alimentària agroecològica i tenint en compte els drets de la gent treballadora i els drets dels consumidors a abastir-se dels productes bàsics i de forma responsable en la cura del medi ambient, amb l'objectiu fonamental de disminuir la petjada ecològica en temes tan importants com la reutilització dels envasos, la compra a granel i l'eliminació dels plàstics entre altres.

Per això, han confeccionat un calendari d'activitats per celebrar els tres anys del Supermercat Terranostra, prou interessant que es va iniciar el passat dissabte 10 de febrer amb la visita al productor de la cooperativa Pagesos Ecològics de Mallorca, Pedro Osuna, que mostrà l'explotació Ses Terres (Artà) i explicar els reptes de l'agroecologia a petita escala a Mallorca. Avui dimarts a partir de les 18,hores trobada d'acollida oberta al públic, i així arriba el dimecres 14 de febrer a les 11 hores amb la Ràdio Orate de Deixalles que emetrà en directe des del local del super.

Dijous a les 18.30 hores Xerrada sobre Ramaderia holística amb els ponents Magda Adrover veterinària d'APAEMA i Bernat Montserrat de la Finca de Son Bruguera.

Divendres 16 de febrer serà un dels dies més esperats amb la gran festa d'aniversari que començarà a les 17.00 hores amb animació musical, tast de productes i la presència de productors que ens mostraran la seva feina. Photocall per a participants.- 17.30 h Decoració/Grafit de la persiana de l'entrada del Súper amb l'equip de creatius de la cooperativa: els il·lustradors Robert Campillo, Ruth Valencia i Arnau Moiré. És una activitat amb infants i adults.

I el dissabte 17 de febrer continua la Festa Gran del 3r Aniversari, a partir de les 11 hores amb animació musical i tast de productes i la presència de productors i amb gran quantitat de sorpreses que donarà peu a visualitzar aquest model de cooperativa de consum que té el futur garantit si la societat es compromet de forma responsable pensant que l'alimentació és un bé bàsic i que ha de tendir cap a la sostenibilitat i creu en els productes de la nostra terra.