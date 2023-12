El Govern promou una línia d'ajudes per la retirada d'amiant i la instal·lació de plaques fotovoltaiques

La conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia, a través de la direcció general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic, convocarà, per primera vegada, una línia d'ajudes dotada amb 25 milions d'euros procedents de fons europeus NextGeneration que contemplen la retirada de fibrociment, o amiant, en projectes d'instal·lació de plaques fotovoltaiques tant en polígons industrials de les illes com en edificis ja existents de particulars, empreses, associacions o societats públiques.

«Aquestes ajudes neixen des de la necessitat i la responsabilitat» explica el conseller Alejandro Sáenz de San Pedro, «és bàsic ampliar els recursos per a poder eliminar aquest material tan contaminant i perjudicial per al nostre entorn i alhora fomentar l'ús d'energies renovables a través de la instal·lació de plaques fotovoltaiques. L'objectiu i prioritat és aconseguir eliminar-lo al màxim dins de la nostra política de lluita contra el canvi climàtic».

El Govern llançarà aquesta setmana dues convocatòries d'ajudes dins del Pla d'Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears (PITEIB) amb l'objectiu de promoure l'ús d'energies renovables, l'eliminació de residus perjudicials, facilitar el camí de la transició energètica i lluitar contra el canvi climàtic de manera efectiva.

Els interessats, tant empreses com particulars, podran sol·licitar-les a partir del 15 de gener i tindran sis mesos per a fer-ho, amb data límit el 15 de juliol de 2024.

D'una banda, es convocaran ajudes destinades a polígons industrials per a actuacions lligades a l'autoconsum col·lectiu amb o sense emmagatzematge elèctric amb fonts d'energia renovable, instal·lacions de renovables tèrmiques, així com actuacions sobre la mobilitat sostenible, amb la finalitat d'augmentar la producció d'energia elèctrica renovable, la reducció del consum d'energia i de les emissions de CO₂.

La seva dotació econòmica serà de 15 milions d'euros distribuïts en dues anualitats: 7 milions en 2024 i 8 milions en 2025 i les actuacions i projectes hauran de realitzar-se el termini establert, que mai podrà ser posterior al 31 de juliol de 2025.

Els seus beneficiaris podran ser organismes autònoms, entitats públiques empresarials, societats mercantils públiques, fundacions del sector públic i consorcis que desenvolupin la seva activitat en la comunitat autònoma, així com comunitats d'energies renovables, comunitats ciutadanes d'energia, comunitats de propietaris, associacions empresarials, cooperatives o entitats sense ànim de lucre que estiguin legalment constituïdes o que comptin amb almenys 5 membres.

Aquesta primera convocatòria, centrada en els polígons industrials, marca una sèrie d'incentius subvencionables com poden ser:

- La implantació d'instal·lacions d'autoconsum col·lectiu amb o sense emmagatzematge elèctric amb fonts d'energia renovable.

- La implantació de sistemes de vehicle compartit.

- L'adquisició de vehicles llançadora zero emissions.

- Les instal·lacions centralitzades de producció d'energia tèrmica amb fonts renovables de les tecnologies hidrotèrmica o aerotèrmica (exceptuant les tecnologies aire-aire), destinades a la climatització i/o aigua calenta sanitària.

«Amb aquestes ajudes posam fre a la solarització de les cobertes, apostam decididament per la instal·lació de renovables en espais urbans antropitzats i promovem l'ocupació d'espais ja transformats per l'home» explica Diego Viu, director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic, i afegeix «un exemple d'incentiu subvencionable seria un projecte de substitució d'una coberta d'amiant per plaques fotovoltaiques en una nau industrial de 1.000 m². A través de l'ajuda, que cobriria la retirada del fibrociment així com el seu posterior tractament, el propietari podria percebre prop del 30% del cost si fos una petita empresa i del 12% en cas d'una gran empresa».

L'altra línia d'ajudes, enfocada a empreses de les Illes Balears, compta amb un pressupost de 10 milions d'euros, repartits igualment en dues anualitats de 3 milions en 2024 i 7 milions en 2025.

Les beneficiàries, petites i mitjanes empreses de les illes, podran accedir a la convocatòria a través de dos programes d'incentius subvencionables: projectes d'instal·lacions d'autoconsum amb o sense emmagatzematge elèctrics a través de fonts d'energia renovable o projectes d'eficiència energètica per a instal·lacions d'enllumenat a l'interior d'edificis ja existents.