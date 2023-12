El Govern declara 'estratègica' l'operació de DAMM per revitalitzar Agama i la cervesa Rosa Blanca

El Consell de Govern ha donat llum verda a la Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia perquè declari com a 'projecte industrial estratègic' la proposta de la companyia DAMM per posar en marxa a Mallorca una microcervesera una planta processadora de lactis i un centre logístic.

El projecte d'inversió DAMM Next Generation Mallorca va ser presentat a l'agost de 2022 i compleix amb els requisits exigits per a això com impulsar el desenvolupament industrial a les Illes a través d'un projecte d'indubtable interès social que aplica, de manera sostenible, polítiques energètiques i mediambientals.

La proposta contempla aprofitar les instal·lacions que l'empresa DAMM té en sòl industrial de Palma.

La nova planta microcervesera, dedicada a la fabricació local de cervesa de la marca Rosa Blanca, disposarà d'una instal·lació de dilució de cervesa i càrrega beer-drive per a minimitzar el nombre de transports des del Continent i la petjada de CO₂. A més, comptarà amb la seva pròpia depuradora d'aigües residuals i amb una sala d'energia.

D'altra banda, el projecte té previst ampliar i consolidar la planta de processament de productes lactis Agama a Palma, la qual cosa suposarà un impuls del sector primari local, especialment del sector ramader, a més de la promoció de l'ús de vehicles elèctrics o amb pila de combustible d'hidrogen i de l'augment de la producció de productes quilòmetre zero.

A més, la planta incorporarà una nova línia d'envasament en formats retornables i 100% reciclables i comptarà també amb la seva pròpia depuradora d'aigües residuals i una planta solar fotovoltaica d'autoconsum.

Finalment, es posarà en marxa el Centre Logístic Palma-1, seu logística i de distribució que fomentarà l'ús d'energies renovables i que té com a objectiu millorar l'eficiència operativa a través de nous models de distribució sostenible mitjançant sistemes de digitalització per a les tasques logístiques, una planta solar fotovoltaica d'autoconsum en coberta, places de recàrrega per a vehicles elèctrics, i la substitució de vehicles dièsel per vehicles elèctrics per a la comercialització i la distribució de begudes.