L'Associació de Forners i Pastissers de les Balears acusa AENA de competència deslleial

L'Associació de Forners i Pastissers de les Balears ha demanat al Govern un «compromís amb l'associació i el sector mitjançant ajudes directes per a les empreses i artesans que estan al capdavant dels forns i pastisseries».

Segons ha informat l'associació aquest divendres en una nota de premsa, han triat nova junta, en la qual Miquel Àngel Torrens ha estat nomenat president, i s'han integrat a la Federació de la Petita i mitjana empresa de Mallorca (Pimem).

Així, la nova junta veu «indispensable» que l'administració ajudi al sector «no només per mantenir el teixit productiu sinó per intentar augmentar i captar nous professionals que puguin garantir una transició generacional».

El nou president de l'associació ha assenyalat que estan davant una situació «molt delicada pel que fa la capacitat que tenen les nostres empreses per continuar produint de manera tradicional i artesanal que és la que al cap i a la fi certifica l'autenticitat i la manera que tenim de fer determinats productes tradicionals a les nostres illes».

En aquest sentit, la nova junta ha llançat un missatge de «conscienciació sobre el que representa la seva activitat» i han indicat que el seu treball i elaboracions «formen part de la nostra identitat com a poble».

«Totes les celebracions i festes d'una manera o una altra duen implícita la gastronomia: rubiols, panades, ensaïmades, crespells, cocs d'anís i patata, coca de verdura i així podríem seguir», han argumentat.

Així mateix, han explicat que aquests productes «són fruit d'un treball artesanal que hem de preservar i potenciar al màxim i no deixar en mans de la producció en sèrie de congelats tot el nostre coneixement i història». «Aquest és el motiu pel que creim que ha d'intervenir l'administració», han afegit.

Igualment, l'associació també ha posat l'accent en la promoció dels seus productes, arran de «la polèmica en la compra i exportació d'ensaïmades». Així, el sector creu que aquest emblemàtic producte de Mallorca ha estat «banalitzat per màquines industrials situades en l'aeroport restant qualitat i autenticitat i amb uns clars perjudicis per a la imatge de Mallorca».

Per això, han considerat que AENA «hauria de facilitar i promoure la producció artesanal i certificada d'un territori, no fer una competència amb productes que no segueixen els cànons i des d'una posició de força i domini». «Pensam que Mallorca i les Balears no mereixen aquest tracte per tot el que aporten» al turisme estatal, han sentenciat.

Una altra qüestió per la qual han mostrat la seva preocupació fa referència a la mà d'obra perquè, segons han explicat, actualment els 99 socis de l'entitat asseguren que la majoria de llocs de treball es cobreixen amb treballadors de fora, la majoria d'ells de Sud-amèrica i amb formació feta al seu país d'origen.

En el cas de Mallorca és l'Institut Josep Sureda i Blanes el que imparteix formació en forn i pastisseria, però com assenyala Torrens «només un 25 per cent dels que acaben els estudis s'acaben dedicant a aquesta feina».

L'associació també ha fet una crida a «respectar les maneres i la matèria primera amb què s'elaboren els típics productes de les Illes». Així doncs, aquesta critica ha anat dirigida a sectors que han «demonitzat» el saïm pel seu contingut calòric.

«No és de rebut veure com centenars de professionals elaboren cada dia i en dates assenyalades productes tradicionals de manera metòdica i amb ingredients típics d'aquí i es creen corrents d'opinió que sense conèixer res del sector ni de la nostra història proposen alternatives que són simplement disbarats».

Finalment, els integrants de la nova junta han assegurat que treballaran per a tancar el conveni col·lectiu pendent de signar i que és «tan necessari per a la gestió dels treballadors que s'incorporin al sector».

La nova junta està formada per Maties Pomar, Pep Trias i Benet Barón a més de l'esmentat president Miquel Àngel Torrens. Així doncs, el gerent continuarà sent Pep Magraner.